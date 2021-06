Emilia Romagna: Mammi, stop dazi Usa-Ue è ottima notizia per agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo raggiunto tra Unione europea e Usa che prevede il blocco dei dazi per i prossimi cinque anni è un’ottima notizia per l’agroalimentare della nostra regione. La politica delle barriere doganali stava infatti penalizzando prodotti d’eccellenza dell’Emilia-Romagna, come il Parmigiano Reggiano, con effetti disastrosi su un comparto che prima dello scoppio della pandemia si attestava sugli 8 miliardi di export, di cui l’8% verso gli Usa, mettendo a rischio il futuro delle imprese e i posti di lavoro di chi contribuisce da sempre ad affermare la qualità delle nostre produzioni Dop e Igp”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi sull'intesa siglata ieri al summit Ue-Usa che sigla la tregua di cinque anni sui dazi legati alla disputa Airbus-Boeing: “Ora speriamo davvero che si possa mettere definitivamente la parola fine a questo assurdo balzello- chiude Mammi-. Noi, insieme ai territori e alle organizzazioni di categoria, ci batteremo sempre per difendere la qualità del ‘Made in Emilia-Romagna’, un’economia che è fatta anche di tanti prodotti straordinari dell’agroalimentare e del cibo. Nel frattempo continueremo a promuovere questa eccellenza tramite i nostri canali istituzionali consolidati del commercio internazionale". (Ren)