Incidente funivia: Foa (Rai), colpito da immagini Tg3, valutare implicazioni etiche

- "Sono profondamente colpito dalle immagini trasmesse dal Tg3" sulla tragedia della funivia del Mottarone. Lo ha affermato il presidente della Rai, Marcello Foa, secondo cui "è doveroso per il servizio pubblico, in circostanze come questa, valutare attentamente tutte le implicazioni, a cominciare da quelle etiche e di rispetto per le vittime e per i loro familiari, nella consapevolezza del peso mediatico ed emotivo di ogni immagine e di ogni commento". Quanto accaduto, ha aggiunto, "deve essere di insegnamento e motivo di riflessione per la Rai. Ho sempre rispettato le scelte editoriali dei direttori e mi sono sempre astenuto dal commentarle pubblicamente, ma come presidente della Rai in questo caso non posso restare in silenzio". (Com)