Francia: Macron, i successi tecnologici sono "buoni" per tutto il Paese

- I successi del settore tecnologico sono "buoni" per tutta la Francia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo al salone Vivatech a Parigi. "Non c'è una parte della Francia dei gilet gialli e un'altra della tecnologia", ha detto il capo dello Stato. Secondo Macron, "la risposta al tema delle ineguaglianze non passa per una politica che dovrebbe frenare o rallentare l'innovazione o la tecnologia". È importante invece capire "come si riesce ad andare ancora più veloce, a fare in modo che gli investimenti" nel settore si espandano in tutto il Paese, ha dichiarato il presidente. I gilet gialli si battevano per il potere d'acquisto e un progetto inclusivo" ma sono "anche persone sensibili al cambiamento climatico e vogliono che il Paese abbia successo", ha detto Macron.(Frp)