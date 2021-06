Cooperazione: viceministra Sereni, da imprese ruolo fondamentale per sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cooperazione italiana – ha poi aggiunto – supporta inoltre questi Paesi anche nel raggiungimento della dimensione ambientale dell’Agenda 2030. "Da parte sua, il Global Compact delle Nazioni Unite sulla responsabilità d’impresa sta aprendo la strada per un effettivo contributo delle aziende e del mondo imprenditoriale al raggiungimento dell’Agenda. Come Italia, partecipiamo con quasi 400 aziende italiane a questo grande sforzo. Per una società più inclusiva e sostenibile, il coinvolgimento del settore privato è e sarà di fondamentale importanza”, ha aggiunto la viceministra, che ha poi espresso “grande gioia e apprezzamento” per l’imprenditrice italiana Giulia Giuffrè, insignita dal Global Compact dell’Onu con il titolo mondiale di Pioniere degli obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030. L’azienda siciliana Irritec di Giulia Giuffrè è leader a livello internazionale nei sistemi d’irrigazione sostenibile. (Com)