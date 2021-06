Russia-Usa: Putin, ripresa scambi commerciali andrà a beneficio di entrambi i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proseguimento della tendenza al rialzo degli scambi tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, iniziata nel primo trimestre di quest'anno, andrà a beneficio di entrambi i Paesi. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. "Abbiamo un fatturato commerciale con gli Stati Uniti ora, secondo me, di 28 miliardi di dollari, ma nel primo trimestre di quest'anno è cresciuto del 16,5 per cento. Se questa tendenza continuerà, penso che andrà a beneficio di tutti", ha detto Putin. Come ha sottolineato il capo dello Stato russo, le imprese Usa sono interessate alla cooperazione. Secondo Putin, la più importante delegazione straniera al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief) è stata quella statunitense, composta da 200 persone. "Come risultato dell'imposizione di restrizioni, anche per le aziende Usa, alcune di loro se ne sono andate con perdite e hanno dato questa attività nelle mani dei loro concorrenti di altri Paesi. Ma perché? Praticamente tutto ciò non ha senso, ma ci sono state delle perdite", ha detto Putin. (Rum)