Trasporto aereo: Brasile, test riconoscimento facciale passeggeri su tratta Rio-San Paolo

- I passeggeri che viaggeranno oggi sui voli della compagnia aerea brasiliana Azul sulla tratta tra San Paolo e Rio de Janeiro sperimenteranno la tecnologia del test dell'imbarco utilizzando il riconoscimento facciale. Grazie a questo metodo i viaggiatori non avranno necessità di presentare carta d'imbarco e documento di identità. I primissimi test in Brasile sono stati effettuati sui collegamenti tra gli scali di Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Belo Horizonte (Confins). Oggi tuttavia per la prima volta che i test avvengono su una tratta più importante, la quinta più trafficata al mondo. (segue) (Brb)