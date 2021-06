Trasporto aereo: Brasile, test riconoscimento facciale passeggeri su tratta Rio-San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutta la giornata, i passeggeri saranno invitati, al momento del check-in, a provare la tecnologia di riconoscimento facciale biometrico per accedere alle aree di imbarco e agli aeromobili di entrambi i terminal. Chi è d'accordo, riceve un messaggio sul cellulare che richiede l'autorizzazione per ottenere i propri dati, compreso il codice fiscale e una foto. Dopo il consenso del passeggero, l'assistente di linea esegue la convalida biometrica del passeggero utilizzando l'applicazione Serpro, che confronta i dati e la foto scattata al momento con le informazioni archiviate nei database governativi. Una volta convalidato, il passeggero viene rilasciato per accedere alla sala partenze e all'aereo, passando attraverso i controlli biometrici, effettuati tramite telecamere. Il passeggero non ha più bisogno di presentare documenti. (segue) (Brb)