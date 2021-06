Milano: Morelli (Lega) su blackout, vergogna la città al buio, Sala esponga il suo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, replica in una nota alle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Beppe Sala a proposito del blackout che ha interessato Milano in queste ore: "Il sindaco Sala spiega che c'è un piano di investimenti. Bene, se è vero quello che dice, lo attendiamo domani mattina per la presentazione dei progetti che riguardano la soluzione di 'problemi radicati nel tempo', ricordandogli anche che da 10 anni al governo di Milano c'è proprio il Pd. Che brutta immagine quella di una città, la più illuminata e moderna d'Italia, che sprofonda nel buio a causa dell'incapacità dei suoi amministratori. Basta parole, a Milano servono i fatti". (Com)