Energia: Algeria, Sorfert prevede ricavi di circa 600 milioni di dollari nel 2021

- La società mista Sorfert prevede circa 600 milioni di dollari di ricavi dalle esportazioni nel 2021, in aumento rispetto ai 450-550 milioni di dollari degli anni precedenti. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Sorfert, Massimo Laetano, all’agenzia di stampa algerina “Aps”. Sorfert è detenuta al 51 per cento da Oci Nv che ha sede in Olanda e al 49 per cento dalla società nazionale algerina per gli idrocarburi Sonatrach. La società mista è responsabile dello sfruttamento del complesso di ammoniaca e urea ad Arzew, nella località di Orano, nell’ovest dell’Algeria. Sorfert ha una capacità produttiva annua di 1,2 milioni di tonnellate di urea e 1,6 milioni di tonnellate di ammoniaca. L'ammoniaca, utilizzata principalmente dall'industria cosmetica e farmaceutica, viene esportata al 100 per cento. Inoltre, il 95 per cento dell’urea, utilizzata come fertilizzante, viene esportata, mentre il restante 5 per cento è destinato alle esigenze agricole locali.(Ala)