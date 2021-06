Russia-Usa: Putin, se dopo vertice arriveranno nuove sanzioni sarà altra occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dopo il vertice odierno a Ginevra gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro la Russia, allora questa sarà un'altra occasione persa per ripristinare le relazioni. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del summit con l’omologo statunitense, Joe Biden, a Ginevra. "Non sappiamo quale sia l'umore politico interno, non conosciamo gli equilibri di potere. Cioè, lo sappiamo, ma non possiamo comprendere gli eventi nel dettaglio", ha detto Putin. "Ci sono degli oppositori allo sviluppo delle relazioni con la Russia e ci sono dei sostenitori. È difficile per me dire quali forze prevarranno. Ma se dopo il nostro incontro inizieranno le stesse misure viste nel 2016, questo significherà che si è trattato di un'altra occasione mancata", ha aggiunto il presidente russo. (Rum)