Russia-Usa: Putin e Biden firmano dichiarazione congiunta su stabilità strategica

- A seguito dei colloqui di Ginevra i presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimir Putin e Joe Biden, hanno firmato una dichiarazione congiunta sulla stabilità strategica. Il testo è stato diffuso dall'ufficio stampa del Cremlino. "Osserviamo come Russia e Usa hanno dimostrato che, anche in tempi di tensione, sono in grado di compiere progressi nell'attuazione di obiettivi comuni per garantire prevedibilità in ambito strategico e riduzione dei rischi di conflitti armati e minacce di guerra nucleare», si legge nel testo della dichiarazione. "La recente estensione del Trattato Start è una testimonianza del nostro impegno per il controllo delle armi nucleari", proseguono i presidenti. "Oggi riaffermiamo il nostro impegno al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, che non dovrebbe mai essere scatenata. Per raggiungere questi obiettivi, la Russia e gli Stati Uniti avvieranno presto un ampio dialogo bilaterale sulla stabilità strategica, che sarà sostanziale ed energico. Attraverso questo dialogo, miriamo a gettare le basi per le future misure di controllo degli armamenti e di mitigazione dei rischi", conclude la dichiarazione. (Rum)