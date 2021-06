Covid: Bernini (FI), Italia zona bianca, si volta pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col decreto riaperture si è aperta una fase nuova nella gestione del Covid, grazie al rischio ragionato annunciato da Draghi, una mossa lungimirante e vincente. Con l’Italia che dal prossimo fine settimana sarà al 99 per cento zona bianca, il dibattito sulla fine dello stato d’emergenza il 31 luglio assume una valenza diversa rispetto al passato". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Prima di tutto perché la stagione dei Dpcm che bypassavano il parlamento con questo governo è stata archiviata, e perché la battaglia contro il virus non è ancora stata vinta - sottolinea -. Se lo stato d’emergenza serve a mantenere intatta la struttura del commissario Figliuolo in vista dell’eventuale terza dose di vaccini, è difficile essere contrari, anche perché questo non impedirebbe di modificare in senso meno restrittivo le norme, ad esempio, sull’uso delle mascherine".(com)