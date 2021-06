Nicaragua: arrestato direttore generale banca Banpro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa nel corso di un colloquio virtuale con il ministro degli Esteri, Felipe Sola, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva caldeggiato una presa di posizione di Buenos Aires sul tema. La conversazione, si leggeva in una nota del portavoce Nel Price, si è centrata sull'importanza degli sforzi bilaterali, regionali e internazionali per promuovere la democrazia e i diritti umani in Nicaragua". Nel corso del bilaterale, proseguiva la nota, "è emersa la nostra preoccupazione per gli arresti arbitrari dei candidati presidenziali e per gli attacchi alla stampa indipendente, e alla società civile da parte del presidente (Daniel) Ortega". Su alcuni dei dossier regionali più caldi, il governo argentino di Alberto Fernandez ha interrotto quella continuità con gli Usa mostrata dalla precedente amministrazione di Mauricio Macri. Buenos Aires, dopo un primo tentativo interlocutorio, ha per esempio lasciato il "Gruppo di Lima", l'insieme dei Paesi americani che, con l'appoggio esterno della Casa Bianca avevano scelto la pressione internazionale come via principale alla soluzione della crisi in Venezuela. (segue) (Mec)