Nicaragua: arrestato direttore generale banca Banpro (6)

- Non è la prima volta che Messico e Argentina prendono le distanze dai pronunciamenti dell'ente panamericano sulle crisi politiche interne ad altri Paesi membri. Una linea di gestione dell'Osa che il Messico ha esplicitato in più di una occasione. Dopo l'uscita dichiarata dal presidente Nicolas Maduro, Città del Messico si era opposta all'ingresso di un rappresentante del governo "ad interim" di Juan Guaidò a nome del Venezuela, avallato in prima battuta dal segretario generale e solo dopo ratificato dal Consiglio permanente. E il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha di recente detto che quella di Luis Almagro è stata una delle peggiori "gestioni" di sempre dell'Osa. "In primo luogo" il segretario generale "ha agito ripetutamente senza consultare gli Stati membri. Agisce come se fosse autonomo, indipendente. Ritiene che non ha bisogno di consultare gli Stati membri". Ebrard ha quindi definito molto dubbi gli "interventi in processi interni, come nel caso della Bolivia, che è stato orribile perché si è arrivato praticamente a rendere possibile un colpo di Stato in un paese con una vita democratica ininterrotta negli ultimi anni" (Mec)