Spagna: Gentiloni, Pnrr ambizioso quanto situazione richiede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) spagnolo è ambizioso quanto la situazione richiede. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Oggi segna un traguardo importante per la Spagna dopo un periodo così immensamente difficile. Il completamento della nostra valutazione porta il piano di ripresa e resilienza della Spagna a un grande passo avanti verso l'attuazione", ha spiegato. "Con la sua forte attenzione alle transizioni verdi e digitali e il suo programma completo di riforme e investimenti, il piano spagnolo è ambizioso quanto la situazione richiede. Questa è un'opportunità unica non solo per rafforzare la ripresa del Paese dalla pandemia, ma per costruire un'economia socialmente più giusta, più sostenibile e più dinamica. In breve, un'economia che serve meglio tutti i segmenti della società spagnola", ha concluso. (Beb)