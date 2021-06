Spagna: Commissione Ue, piano destina 40 per cento a verde e 28 per cento a digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza della Spagna destina il 40 per cento alla transizione verde e il 28 per cento alla digitalizzazione. Questo emerge dalla valutazione della Commissione europea del piano della Spagna in base ai criteri stabiliti nel regolamento del meccanismo di ripresa e resilienza (Rrf). L'analisi della Commissione ha considerato, in particolare, se gli investimenti e le riforme previsti dal piano della Spagna contribuiscono ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto del semestre europeo; contenere misure che supportino efficacemente la transizione verde e digitale; e contribuire a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato membro. La valutazione della Commissione rileva che il piano della Spagna destina il 40 per cento della sua dotazione totale a misure a sostegno degli obiettivi climatici. Ciò include misure per promuovere la mobilità sostenibile urbana e a lunga distanza, aumentare l'efficienza energetica degli edifici, decarbonizzare l'industria e ridurre la dipendenza energetica, nonché attuare nuove tecnologie per l'idrogeno verde e le energie rinnovabili. Il piano include anche misure per aiutare a mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici preservando gli spazi costieri, gli ecosistemi e la biodiversità e promuovere l'economia circolare migliorando la gestione dell'acqua e dei rifiuti. (segue) (Beb)