Spagna: Commissione Ue, piano destina 40 per cento a verde e 28 per cento a digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione rileva che il piano della Spagna destina il 28 per cento della sua dotazione totale alla transizione digitale. Ciò include misure sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dell'industria e delle imprese, compreso un programma specifico per la digitalizzazione delle Pmi. Ci sono anche investimenti in attrezzature digitali per l'istruzione e il miglioramento delle competenze digitali. La valutazione della Commissione ritiene che il piano della Spagna includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per Paese affrontate in Spagna dal Consiglio nel semestre europeo nel 2019 e nel 2020. Comprende misure nei settori dell'occupazione per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro e rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro. Comprende anche misure nel settore dell'istruzione e delle competenze, nonché delle politiche sociali, compreso il sostegno alla resilienza e alla capacità del sistema sanitario. Ci sono anche misure per migliorare il clima imprenditoriale, con importanti azioni previste nella migliore regolamentazione, nella riduzione dei ritardi di pagamento e nella riforma del quadro concorsuale e degli appalti pubblici. Il piano affronta anche l'aspetto delle finanze pubbliche, comprese le riforme del sistema di revisione della spesa, del sistema fiscale e del sistema pensionistico. (segue) (Beb)