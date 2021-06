Spagna: Commissione Ue, piano destina 40 per cento a verde e 28 per cento a digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano della Spagna propone progetti in tutte e sette le aree faro europee. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la doppia transizione. Ad esempio, il piano della Spagna prevede 6,1 miliardi di euro per investire in tecnologie pulite e accelerare lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili. Il piano prevede 7,8 miliardi di euro per migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. La valutazione rileva inoltre che nessuna delle misure incluse nel piano arreca danni significativi all'ambiente. I sistemi di controllo posti in essere dalla Spagna sono considerati adeguati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Il piano fornisce dettagli sufficienti su come le autorità nazionali preverranno, individueranno e correggeranno i casi di conflitto di interessi, corruzione e frode relativi all'uso dei fondi. (segue) (Beb)