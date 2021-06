Spagna: Commissione Ue, piano destina 40 per cento a verde e 28 per cento a digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il sì della Commissione, la palla passa al Consiglio che avrà ora, di norma, quattro settimane per adottare la proposta della Commissione. L'approvazione del piano da parte del Consiglio consentirebbe l'esborso di 9 miliardi di euro alla Spagna in prefinanziamento. Ciò rappresenta il 13 per cento dell'importo totale stanziato per la Spagna. La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi in base al raggiungimento soddisfacente delle tappe fondamentali e degli obiettivi delineati nella decisione di esecuzione del Consiglio, che riflette i progressi nell'attuazione degli investimenti e delle riforme. (Beb)