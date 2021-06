Spagna: Dombrovskis, Pnrr pone accento su lavoro e generazione futura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza della Spagna pone l'accento sulla creazione di posti di lavoro e sulla prossima generazione. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Il piano di ripresa della Spagna definisce una tabella di marcia ambiziosa per dare impulso alle prestazioni economiche del Paese e rafforzare la sua coesione sociale, utilizzando 69,5 miliardi di euro di sovvenzioni dell'Ue per fornire un ampio insieme di riforme e investimenti", ha dichiarato. "Il piano pone l'accento sulla creazione di posti di lavoro e sulla prossima generazione, con misure per affrontare la disoccupazione giovanile, migliorare l'offerta di competenze rilevanti per il mercato del lavoro e migliorare l'ambiente imprenditoriale e la pubblica amministrazione. Metterà in atto investimenti su larga scala per aiutare i cittadini, le imprese, le imprese e la pubblica amministrazione ad abbracciare il digitale, il verde e le transizioni", ha aggiunto. "Mi congratulo anche con la Spagna per aver proposto progetti in tutti i settori di comune interesse europeo, come l'energia pulita, i trasporti sostenibili o la connettività digitale. Ora lavoreremo con le autorità spagnole per garantire la piena attuazione del piano", ha concluso. (Beb)