Fisco: Salvini, pagamenti a rate degli acconti di novembre e solo dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "si può e si deve evitare la stangata fiscale di novembre, facendo pagare a rate - da gennaio a giugno 2022 - il secondo acconto di Irpef, Irap e Ires. Significherebbe - continua il senatore in una nota - una straordinaria iniezione di liquidità per milioni di contribuenti e 5,5 milioni di attività. Sarebbe la vittoria del buonsenso e della Lega, che ha fatto approvare un ordine del giorno e ha presentato una proposta di legge ad hoc con prima firma Gusmeroli". Salvini aggiunge: "Secondo Istat - che riporta un parere di Eurostat - una soluzione di questo tipo costerebbe zero allo Stato e sarebbe una straordinaria boccata d’ossigeno per famiglie e imprese. Confidiamo che l’idea della Lega venga largamente sostenuta e condivisa". (Com)