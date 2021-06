Usa: tassa minima globale, Yellen auspica progressi prima del summit G20 di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sperano che sul dossier della tassa minima globale per le multinazionali vengano compiuti progressi prima del summit del Gruppo dei 20 (G20) di ottobre in Italia. Lo ha dichiarato oggi la segretaria al Tesoro Janet Yellen nel corso di un’audizione alla commissione Finanze del Senato. “Stiamo davvero cercando un accordo su questo fronte. Credo che quando i leader del G20 si incontreranno il prossimo ottobre, potremmo avere già un’ampia intesa in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse)”, ha affermato Yellen. “Se sarà necessario – ha quindi aggiunto la segretaria al Tesoro - proporremo dei cambiamenti per rendere (l’accordo) più efficace e per impedire alle compagnie negli Stati Uniti di portare i loro profitti offshore”. Lo scorso 5 giugno i ministri delle Finanze del G7, riuniti a Londra, hanno annunciato il varo di un piano "storico" per tassare le multinazionali e limitare l'elusione fiscale, impegnandosi a introdurre una tassa minima globale di almeno il 15 per cento su base nazionale. La proposta era stata avanzata dall'amministrazione del nuovo presidente statunitense Joe Biden. Yellen aveva parlato all'epoca di "accordo storico" e di "impegno senza precedenti che metterà fine alla corsa al ribasso nella tassazione aziendale, assicurando equità per i lavoratori negli Stati Uniti e in tutto il mondo". (Nys)