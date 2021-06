Roma: rimosso ultimo relitto dal Tevere affondato nel 2008, Zingaretti "atto di amore per città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si completa l'attività di rimozione dei relitti nella tratta urbana centrale del fiume Tevere di Roma da parte della Regione Lazio e della Guardia costiera. Alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del comandante della Capitaneria di porto di Roma-Fiumicino, Antonio D'Amore, è stato rimosso oggi l'ultimo relitto presente nella tratta centrale del fiume, tra il ponte Umberto I e ponte Sant'Angelo, restituendo così alla città la fruizione libera del corso d'acqua. Ad assistere alle operazioni di rimozione anche l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri. L'unità di 25 tonnellate di stazza lorda per 17,5 metri di lunghezza, parzialmente affondata dal 2008 sulla sponda sinistra del fiume Tevere, a valle del Ponte Umberto I, è stata rimossa mediante l'ausilio di autogru, escavatori e squadre di sommozzatori qualificati. L'attività, disciplinata mediante ordinanza della Capitaneria di porto, sarà seguita da personale dipendente della Guardia costiera, per la messa in sicurezza dell'area e la vigilanza e il supporto alle delicate operazioni in corso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. (segue) (Rer)