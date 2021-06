Roma: rimosso ultimo relitto dal Tevere affondato nel 2008, Zingaretti "atto di amore per città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area in questione verrà successivamente sottoposta a puntuale verifica per la completa asportazione di ogni eventuale residuo rimasto. "Ringrazio la Capitaneria di porto perché quello che sta avvenendo è figlio di una collaborazione tra Regione Lazio, la stessa capitaneria, i Comuni di Roma e Fiumicino, l'Autorità del sistema portuale del mar tirreno centrosettentrionale e del bacino, che è deputata a gestire questa parte di fiume - ha detto il governatore Zingaretti -. Lì cito volutamente per dire quanto è complicato fare delle cose che sembrano semplici, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie alla collaborazione sta andando avanti un progetto rivoluzionario: erano 22 le barche che sono state individuate per essere rimosse nel tratto del Tevere interessato. Siamo a metà strada e questo è sicuramente il recupero del relitto più grande. È un atto di amore per Roma e per il nostro Tevere - ha sottolineato Zingaretti -, ma soprattutto è il pezzo di costruzione di un progetto che non è più del futuro, ma è iniziato: è l'idea della navigabilità del Tevere anche in questa tratta. Questo progetto è possibile con la rimozione dei relitti abbandonati dall'incuria. Nella tratta di Roma sono 11/12 i relitti e presto - ha spiegato - andremo a Fiumicino a rimuovere un altro relitto, perché questo è un impegno che rientra in un programma più grande della Regione Lazio a tutela del nostro Tevere". (segue) (Rer)