Roma: rimosso ultimo relitto dal Tevere affondato nel 2008, Zingaretti "atto di amore per città" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti ha ricordato "che stiamo lavorando anche per aprire i parchi di affaccio sul Tevere: 2 già lì abbiamo aperti a Magliana e a Marconi e su questo abbiamo un investimento di 2,5 milioni di euro, di cui 500 mila già investiti per rendere fruibile questa meraviglia di Roma. Infine, siamo impegnati, soprattutto dopo le piene, con 21 milioni di euro per la pulizia di quelle che sono le banchine. Questo relitto stava da oltre 10 anni e poteva succedere di tutto, ma è andata bene, avanti così", ha concluso. Le operazioni di recupero e smaltimento saranno svolte da ditte specializzate incaricate dalla Regione Lazio, al fine di garantire il mantenimento dei massimi standard di sicurezza, salvaguardia ambientale e tutela della navigazione. L'attività in essere consentirà di eliminare un ostacolo al transito in sicurezza delle unità nautiche ed a scongiurare, nell'ipotesi di piene del fiume, eventuali rischi idraulici conseguenti ad un inidoneo deflusso delle acque. La Capitaneria di porto di Roma - Fiumicino ha provveduto, già nel 2017, ad attuare una puntuale mappatura di tutte le unità in evidente stato di fatiscenza ed abbandono presenti nella tratta Tiberina compresa tra il Ponte 2 Giugno (Comune di Fiumicino) e la chiusa di Castel Giubileo (Comune di Roma). Dopo l'espletamento delle indagini necessarie all'individuazione dei proprietari, sono state attivate le procedure amministrative del caso, con l'emissione dei relativi provvedimenti ingiuntivi a provvedere alla rimozione dei relitti. (segue) (Rer)