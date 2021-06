Roma: rimosso ultimo relitto dal Tevere affondato nel 2008, Zingaretti "atto di amore per città" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doverosamente notiziata l'Autorità giudiziaria in relazione agli aspetti penalmente rilevanti, e scaduti infruttuosamente i termini imposti per la rimozione, la Capitaneria di porto, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Civitavecchia, si è fatta quindi promotrice di un Tavolo di lavoro con le Amministrazioni competenti - Regione Lazio, Autorità di bacino, Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centro Settentrionale, Comuni di Roma Capitale e Fiumicino - che ha portato alla sottoscrizione di un Accordo di collaborazione al fine di coordinare le azioni necessarie finalizzate alla rimozione e smaltimento dei relitti presenti, e conseguentemente, ripristinare i più consoni standard di salvaguardia, di decoro ambientale e di possibilità di fruizione del tratto fluviale da parte della collettività. L'attività in essere ha portato alla rimozione di 10 relitti presenti sul fiume Tevere, individuati come prioritari ai fini della salvaguardia ambientale e della tutela della navigazione. I lavori hanno coinvolto anche il tratto urbano del fiume Tevere, fra Ponte Sant'Angelo e Ponte Vittorio Emanuele II, dove lo scorso novembre è stata completata la complessa rimozione del relitto ivi presente, composto da materiale cementizio e reti metalliche. (segue) (Rer)