Roma: rimosso ultimo relitto dal Tevere affondato nel 2008, Zingaretti "atto di amore per città" (5)

- "Sono stati censiti 22 relitti e oggi siamo a metà dell'opera, anche se nel caso di Roma poi ci sono altri interventi - ha aggiunto l'assessore Alessandri -. Siamo alla fine di un percorso, è una giornata di grande soddisfazione con la consapevolezza di un lavoro che dobbiamo proseguire e completare", ha concluso l'assessore. Infine, il comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino, Antonio D'Amore, ha spiegato che si tratta "di un relitto particolarmente complesso, un'imbarcazione lunga 28 metri e larga 5, tutto in acciaio per oltre 25 tonnellate di peso. È stato un lavoro impegnativo, reso possibile dalla collaborazione con la Regione Lazio, e grazie ad una ditta specializzata di Fiumicino. Nei prossimi giorni il relitto sarà demolito e smaltito. Faremo anche un'ispezione subacquea per verificare che sul fondale del fiume non ci siano residui inquinanti", ha precisato D'Amore. (Rer)