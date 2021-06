Calabria: Mulè, "Occhiuto candidatura di buonsenso in continuità con Jole Santelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del centrodestra di candidare Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria è una scelta attesa e di buonsenso che conferma non solo l'unità della coalizione ma la condivisione di un percorso comune di valori e obiettivi. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e sottosegretario alla Difesa. "Questa è una candidatura dal valore profondo in continuità con il lavoro avviato dalla straordinaria Jole Santelli guidato solo dall'interesse per i cittadini calabresi e il territorio nel solco della legalità. Un testimone importante da portare che certamente Roberto saprà ereditare ed onorare al meglio forte dell'amore per la sua terra e dell'esperienza maturata nella politica del "fare". Io sarò ancora una volta convintamente al suo fianco in questa battaglia per risollevare una parte fondamentale del Sud", aggiunge Mulè. (Rin)