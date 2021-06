Regionali Calabria: Giacomoni (FI), Occhiuto scelta migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Occhiuto sarà il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Calabria. La scelta migliore, di continuità con il recente passato, che garantirà ad una delle terre più belle della Penisola una concreta possibilità di sviluppo. Roberto Occhiuto e la sua squadra sapranno convincere i calabresi, attraverso una chiara idea del futuro ed il buon governo del centrodestra. In bocca al lupo Roberto". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Com)