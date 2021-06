Energia: Germania, Wintershall Dea rinvia la quotazione in Borsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato tedesco per il petrolio e il gas Wintershall Dea ha comunicato di aver nuovamente rinviato la sua quotazione in Borsa, prevista per quest'anno, “in considerazione delle attuali condizioni di mercato”. Il gruppo ha, inoltre, reso noto che l'operazione verrà tentata “dopo il 2021”. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, Wintershall Dea è nata nel 2019 dalla fusione di Wintershall, parte del conglomerato petrolchimico tedesco Basf, con la concorrente Dea. Il gruppo di investitori Letter One, già proprietario di Dea, detiene il 33 per cento della joint venture. A sua volta, la quota di Basf è del 67 per cento. (Geb)