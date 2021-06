Libia: milizia tenta assalto al ministero degli Esteri a Tripoli, poi si ritira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, una delle più potenti milizie della capitale, avrebbero tentato un assalto contro la sede del ministero degli Affari esteri della Libia. Lo riferisce l’emittente televisiva libica “218 tv”, citando una fonte non meglio precisata. In base a una prima ricostruzione, i cosiddetti “rivoluzionari di Tripoli” avrebbero tentato di fare irruzione del ministero per motivi ancora da chiarire. La situazione sarebbe tornata alla normalità dopo l’intervento dell’Autorità di supporto alla stabilità (Ass). Fonti di “Agenzia Nova” a Tripoli, tuttavia, riferiscono che la situazione nella zona del ministero è tranquilla e non sembrano esserci segnali di scontri al momento. Vale la pena ricordare che la Brigata dei rivoluzionari di Tripoli è legata al controverso Haitham al Tajouri, coinvolto in detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate e torture, reintegrato negli apparati di sicurezza dall’ex premier Fayez al Sarraj lo scorso gennaio. (segue)(Lit)