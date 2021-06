Lavoro: Mattia (Pd), approvata mozione per sostegno a liberi professionisti del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Approvata dal Consiglio Regionale una mozione per il sostegno e la promozione dell'esercizio in forma associata e societaria delle attività professionali ordinistiche e non. "Con questa mozione torniamo ad occuparci di dignità del lavoro e valorizzazione delle competenze nella libera professione. Dopo il grande traguardo della legge 6/2019 in materia di equo compenso e il più recente sulla parità salariale - tema che riguarda in modo particolare le professioniste con un gap che arriva fino al 56 per cento in meno di retribuzione rispetto ai colleghi - con il voto di oggi torniamo a puntare i riflettori su un settore che conta il 7 per cento della forza lavoro nazionale e, solo nel Lazio, oltre 200 mila lavoratori e lavoratrici" dichiara Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione lavoro in Consiglio Regionale del Lazio e prima firmataria della mozione