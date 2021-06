Lavoro: Mattia (Pd), approvata mozione per sostegno a liberi professionisti del Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione impegna la Regione Lazio a intraprendere ogni iniziativa per promuovere e sostenere l'esercizio in forma associata e societaria delle attività professionali. "Un segnale concreto per mettere in campo azioni che sostengano e promuovano i professionisti, ordinistici e non, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione per dare prospettive a un mercato del lavoro e un sistema produttivo che, ora più che mai, hanno bisogno di competenze diversificate e specifiche. Ora più che mai c'è bisogno di fare luce sull'importanza strategica della libera professione, sui diritti e i bisogni delle migliaia di donne e uomini che ogni giorno mettono a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza nel mercato del lavoro del Lazio e d'Italia", conclude Mattia. (Com)