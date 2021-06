Israele: Isaac Herzog giurerà come undicesimo capo dello Stato il 7 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'insediamento dell'11mo presidente dello Stato d'Israele, Isaac Herzog, è stato ufficialmente annunciato per il 7 luglio. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Jerusalem Post”. Rispetto ai media locali che indicavano la data del 9 luglio, il cambio della guardia presidenziale è stato anticipato di due giorni. L’insediamento sarà un po' diverso dalle cerimonie passate, in quanto dopo il giuramento di Herzog alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano), ci sarà una cerimonia di transizione alla residenza del capo dello Stato, dove il presidente uscente, Reuven Rivlin, consegnerà formalmente e simbolicamente le chiavi a Herzog. Sarà la prima volta che una cerimonia di transizione si terrà alla residenza del presidente. Degli undici presidenti della nazione, Herzog è solo il quarto ad essere nato in Israele. Gli altri erano Yitzhak Navon, Ezer Weizman e Rivlin. (Res)