Rifiuti: Gualtieri a Calenda, per far polemica fai confusione su termovalorizzazione Lazio

- "Quindi anche tu non vuoi realizzare nuovi termovalorizzatori: pur di polemizzare con me e Regione hai scritto il contrario salvo correggerti. P.s. pensavo sapessi che Acea a San Vittore ha due blocchi di termovalorizzazione per un totale di tre linee operative". Lo scrive in un tweet il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra, Roberto Gualtieri, replicando al candidato a sindaco per Azione, Carlo Calenda, sul tema della realizzazione degli impianti per gestire il ciclo dei rifiuti a Roma. (Rer)