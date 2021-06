Lavoro: Confcommercio e Manageritalia firmano accordo per rinnovo Ccnl terziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo centrato sulle priorità di dirigenti e aziende, che dimostra la vitalità del Ccnl dei dirigenti del terziario e la capacità di Confcommercio e Manageritalia d’interpretare il lavoro che cambia: cinque i punti salienti dell’accordo, che riguarda circa 24 mila dirigenti e ottomila aziende, firmato da Mario Mantovani, presidente Manageritalia, e Donatella Prampolini, presidente della commissione sindacale Confcommercio. Stando al relativo comunicato stampa, alla base dell’accordo ci sono: la nascita di un sistema bilaterale di politiche attive, alimentato da un contributo di 2.500 euro a carico dell’azienda per ogni dirigente licenziato, destinato alla costruzione di percorsi di supporto alla transizione professionale, in sostituzione del “voucher outplacement”; l’attivazione di una piattaforma di welfare aziendale, integrata con i fondi contrattuali per coprire esigenze sempre più personalizzate, che estende le opportunità fiscali e commerciali anche alle piccole imprese con un solo dirigente; il rafforzamento della long term care, che consentirà al fondo sanitario Fasdac d’integrare con servizi e prestazioni di cura la rendita erogata dall’Associazione Antonio Pastore, presente nel contratto dal 2001; la previsione di una polizza collettiva che copra gli infortuni professionali ed extraprofessionali, come già previsto obbligatoriamente dal contratto, ma con maggiori vantaggi pratici ed economici per aziende e dirigenti; e una modifica normativa che allinea le disposizioni del preavviso agli altri contratti collettivi. (segue) (Com)