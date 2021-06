Lavoro: Confcommercio e Manageritalia firmano accordo per rinnovo Ccnl terziario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il welfare contrattuale dei dirigenti del terziario, prosegue la nota, è basato su un impianto in continua evoluzione, vitale e riformabile dalle parti sociali firmatarie con vantaggi per manager e imprese, anche nei periodi in cui la situazione del Paese non consente d’incrementare le risorse dedicate: uno strumento di tutela e di gestione che permette di affrontare con maggiore fiducia un periodo che sarà, si spera, di ripresa e di crescita. “L’accordo siglato valorizza ulteriormente la capacità del contratto dirigenti del terziario di sostenere la professionalità dei manager e la competitività delle aziende, utilizzando la leva di un welfare previdenziale, sanitario e occupazionale: l’attenzione riservata anche alle piccole aziende dinamiche e in crescita, che vogliono investire in competenze e managerialità, vuole accelerare il ritorno a un percorso di crescita economica e qualitativa dei nostri settori”, ha commentato Mario Mantovani, parlando di “un successo confermato dai numeri, che dal 2008 a oggi hanno visto i dirigenti con il Ccnl terziario crescere del 15 per cento anche negli anni di crisi e nel 2020, a fronte di un calo del tre per cento dei dirigenti privati in Italia”. (segue) (Com)