Lavoro: Confcommercio e Manageritalia firmano accordo per rinnovo Ccnl terziario (3)

- “Stiamo ancora vivendo una situazione complicata che vede le imprese alzare faticosamente la testa: c’erano tutte le premesse per evitare qualsiasi confronto. Invece, con senso di responsabilità entrambe le parti hanno convenuto che una proroga della vigenza con le novità in materia di welfare contrattuale, outplacement, preavviso, getti le basi per un futuro di contrattazione e relazioni sindacali”, ha aggiunto Donatella Prampolini. Per sostenere la forza del nostro contratto, ha continuato Daniele Testolin, responsabile relazioni sindacali di Manageritalia, opereremo a livello nazionale e locale con le associazioni territoriali. “Andremo nelle aziende insieme a Confcommercio per aiutarle a tirar fuori il meglio dal contratto e per valorizzarlo, partendo dal fatto che permette di stringere rapidamente rapporti di fiducia, garantisce un ottimo pacchetto di welfare, è sintetico, flessibile e modulabile sulle singole esigenze, permette di inserire dirigenti anche a termine e lascia ampio spazio alla contrattazione individuale e al variabile legato ai risultati raggiunti: il tutto inserito in un quadro di tutele solide e di definizioni chiare, che riducono quasi a zero i contenziosi”, ha concluso. (Com)