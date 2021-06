Centrodestra: Gelmini, Federazione non mi ha mai convinto, meglio alleanza forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Federazione non mi ha mai convinto, credo di più in un alleanza forte del centrodestra che deve però rimanere plurale" e in cui "Forza Italia deve continuare ad avere un ruolo centrale". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. Anche "la suggestione del Partito unico data dal presidente Berlusconi, ad ora, mi sembra un po’ complicata", ha concluso. (Rin)