Albania: premier Rama, ostacolo superato con fine limitazioni per viaggi verso Ue

- Gli albanesi non fermeranno la loro salita verso la cima che i loro bambini meritano. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, commentando la notizia che l'Ue ha eliminato le restrizioni ai viaggi per i cittadini dell'Albania nel quadro dell'allentamento delle misure anti Covid-19. "Abbiamo superato questo ostacolo", ha dichiarato Rama. Gli Stati membri dell'Unione europea hanno revocato oggi le restrizioni di viaggio per le persone che arrivano da Stati Uniti, Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Libano, Taiwan, Macao e Hong Kong. (Alt)