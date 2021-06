Speciale infrastrutture: Giappone, approvata legge per vincolare terreni vicini a siti strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dieta del Giappone ha approvato oggi un disegno di legge che irrigidisce la normativa in materia di acquisizione e sfruttamento del territorio attorno a infrastrutture ritenute essenziali per la sicurezza nazionale, come basi militari e impianti nucleari. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei consiglieri (Camera alta) nelle prime ore di oggi, nonostante la forte resistenza opposta da alcune delle forze di opposizione parlamentare, secondo cui il provvedimento pone limiti eccessivi ai diritti individuali e lascia al governo margini di arbitrarietà nell'applicazione. Il governo ha presentato il disegno di legge in risposta all'acquisto di appezzamenti da parte di entità straniere vicino al principale aeroporto dell'Hokkaido a Chitose, e presso l'isola di Tsushima, posizionata tra il Kyushu - una delle quattro maggiori isole dell'Arcipelago giapponese - e la Penisola Coreana. "E' necessario adottare tutte le misure possibili per prevenire rischi per la sicurezza in futuro", ha dichiarato il ministro del Territorio Hachiro Okongi. Il disegno di legge classifica come "distretti sottoposti a supervisione governativa" i terreni entro un chilometro da siti ritenuti di interesse strategico per la sicurezza nazionale, nonché tutte le isole più remote del Paese. (Git)