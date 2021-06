Speciale infrastrutture: Indonesia e Corea del Sud discutono progetti ferroviari a Bali e Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari dell'Indonesia hanno intrapreso colloqui con le loro controparti della Corea del Sud in merito allo sviluppo della seconda fase della metropolitana leggera di Bali (Lrt) e della quarta fase della metropolitana di Giacarta. Lo riferisce il quotidiano "The Jakarta Post", secondo cui il governo indonesiano è impegnato a esplorare opportunità di collaborazione in nuovi progetti infrastrutturali con la Corea del Sud, suo partner di sviluppo consolidato. Il ministero dei Trasporti indonesiano ha annunciato lunedì 14 giugno che l'amministrazione provinciale di Bali e Korea National Railway (Knr) hanno intrapreso uno studio di fattibilità relativo alla seconda fase della Lrt di Bali ,che collegherà Seminyak a Mengwitani, entrambe nella reggenza di Badung. I rappresentanti sudcoreani hanno anche espresso interesse in merito al progetto della quarta fase della metro di Giacarta, che collegherà la stazione di Fatmawati, nel sud della capitale, a Taman Mini Indonesia Indah (Tmii), nella parte orientale della città. (Fim)