Speciale infrastrutture: Cisco, Tim e Noovle, al via partnership per sviluppo attività cloud

- Cisco, Tim e Noovle, la cloud company del Gruppo, hanno siglato una partnership per lo sviluppo delle attività cloud per imprese e Pubblica amministrazione. In base all’intesa - si legge in una nota - i partner avvieranno un percorso condiviso per realizzare infrastrutture cloud all’avanguardia e supportare la migrazione delle aziende verso modelli di lavoro ibridi, caratterizzati dalle nuove esigenze tecnologiche. La collaborazione consentirà di offrire soluzioni innovative, integrate e in modalità end-to-end a grandi aziende, Pmi e Pubblica amministrazione. Le parti faranno leva sulle rispettive infrastrutture e competenze, avvalendosi tra l’altro del Cisco Co-Innovation Center di Milano dedicato alla cyber security e alla data privacy e della rete di vendita del gruppo Tim, distribuita su tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, Noovle metterà a disposizione i propri servizi e soluzioni multi-cloud, oltre ai propri Data center e circa 1.000 professionisti dedicati. (Com)