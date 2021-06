Speciale infrastrutture: Webuild, con Texas Central contratto da 16 miliardi per alta velocità Dallas-Houston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la costruzione della nuova linea ferroviaria verranno creati 17 mila posti di lavoro diretti e oltre 20 mila indiretti: secondo le previsioni, saranno utilizzati materiali per un valore stimato di contratti di 7,3 miliardi di dollari da fornitori statunitensi di 37 stati, insieme a contratti per la filiera italiana specializzata nel settore. Una volta che i treni entreranno in servizio, saranno creati oltre 1.500 posti di lavoro diretti. Il contratto, prosegue la nota, è tra i più importanti firmati negli Stati Uniti nel settore delle infrastrutture e si afferma anche come un traguardo “trasformativo” per Webuild, segnando il completamento di un percorso iniziato nel 2014 quando Salini ha rafforzato la propria dimensione integrando Impregilo, successivamente Lane e ora Astaldi, creando quello che oggi è il Gruppo Webuild. Il contratto, prosegue la nota, consolida i risultati di quattro anni di lavoro e studi realizzati finora da Webuild e fornisce un livello più avanzato di progettazione attualizzando il prezzo del preliminare, e prevede in capo al Gruppo la realizzazione dei lavori di ingegneria civile, con la progettazione e la realizzazione del tracciato di 379 chilometri (236 miglia), del sistema dei binari, dei viadotti, degli edifici e dei servizi per la manutenzione, per il deposito dei treni e per lo stoccaggio dei materiali. Gran parte del tracciato è costituito da viadotti sopraelevati, e potrà beneficiare dell’esperienza del Gruppo nella realizzazione di ponti, per ridurre il più possibile gli impatti per i proprietari terrieri e i residenti delle cittadine attraversate dalla linea. (Com)