Speciale infrastrutture: Calabrese (M5s), da Gualtieri bugie, tram Tva progetto voluto e sbloccato da noi

- Gualtieri continua con le bugie: tram Tva è un progetto voluto e sbloccato da noi. "Il candidato sindaco Roberto Gualtieri ormai ripete le stesse bugie all'infinito: è esilarante. Sulla linea tram Termini-Vaticano-Aurelio la 'storia emblematica' è solo questa: siamo stati noi e solamente noi a 'sbloccare' il progetto, prima inserendolo nel Pums sulla cui votazione il Pd si è perfino astenuto, e successivamente presentandolo nelle richieste di agosto scorso per il Recovery fund e poi a gennaio al ministero delle Infrastrutture". Lo scrive su Facebook il vicesindaco e assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Gualtieri quindi parla di un progetto che il suo partito non ha votato quando poteva farlo e, per altro, da Ministro non lo ha nemmeno considerato al momento della prima stesura per il Recovery. Non abbiamo mai avuto alcuna richiesta di integrazione o modifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Semplicemente questo progetto è stato presentato diviso in lotti realizzativi, alcuni dei quali ammissibili proprio nel Recovery del Governo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza - aggiunge l'assessore -. Roma Capitale, pertanto, ha proposto di inserire nel Pnrr uno di questi lotti. Lo abbiamo fatto noi, non Roberto Gualtieri, il quale fino a prova contraria non ha alcun potere per modificare un'istanza presentata dall'amministrazione di Roma Capitale. Sarebbe assai grave, anzi, se una persona non titolata potesse modificare atti presentati dall'amministrazione all'insaputa dall'amministrazione stessa. Fermo restando questo, Gualtieri dovrebbe spiegare, se il progetto era di Rutelli, perché, se avevano addirittura un progetto esecutivo, 20 anni fa hanno deciso di non realizzarlo? Anche nel Pgtu del 2015, fatto dal Pd, questo progetto non c'era e pensate che, se invece lo avessero ripreso in mano, a quest'ora avremmo già potuto aprire i cantieri. Quante occasioni sprecate per fare qualcosa per la città", conclude Clabrese. (Rer)