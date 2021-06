Speciale infrastrutture: Massolo (Fincantieri), da crisi opportunità epocali, puntare su infrastrutture e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla crisi possono arrivare opportunità “epocali” per il rilancio del Paese. Così Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri e dell’Ispi, durante un’intervista con la rivista “Emme di Meccanica”. Sulle prospettive del settore, l’ex direttore del Dis ha ribadito come durante la crisi Fincantieri sia riuscita a mantenere intatto il portafoglio, senza registrare cancellazioni di ordini. “Il 2021 sarà un anno di assestamento, e inizieremo a vedere la ripresa nel 2022”, ha spiegato, mettendo in guardia contro le conseguenze che potrebbero derivare dai problemi che stanno interessando l’approvvigionamento di materie prime come l’acciaio. Una soluzione, secondo Massolo, potrebbe arrivare dalla sospensione dei dazi di importazione che potrebbe “calmierare il mercato e consentire a vari operatori di affrontare il delicato momento della ripartenza”. Un’opportunità “straordinaria”, ha continuato, arriverà con le risorse del Pnrr: a questo proposito, Massolo ha sottolineato la necessità che il processo “venga accompagnato da tutte le articolazioni del nostro sistema Paese”. “Si tratta di un banco di prova per la tenuta sociale del Paese, una sfida collettiva in cui è in gioco il futuro dell’Italia”, ha affermato, identificando nelle infrastrutture e nella digitalizzazione i comparti che più potrebbero beneficiare dei piani di ripresa, e in cui Fincantieri potrà giocare un ruolo da protagonista. “Il settore delle infrastrutture portuali è sicuramente un’area strategica di sviluppo: per il suo rilancio abbiamo pensato ad una transizione green e digitale, che tocchi trasversalmente tutti i punti sfruttando tecnologie innovative”, ha affermato Massolo, aggiungendo che ora che ci sono le risorse “le tempistiche con cui avranno effetto i benefici di questa grande manovra dipenderanno dal nostro Paese, e dalla capacità di programmare gli investimenti più opportuni”. (Rin)