Speciale infrastrutture: Calenda, non voglio privatizzare Atac, unica società per gestire trasporti

- "Non voglio privatizzare Atac: ma voglio mettere insieme Atac, Ferrovie dello Stato e Cotral per gestire tutti i trasporti di Roma da un'unica società". Lo ha detto il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a Radio Radio. La proposta è quella di istituire un'unica Agenzia a livello metropolitano che si occupi di pianificazione, progettazione, tariffazione, manutenzione e controllo del servizio. In capo ad Atac resterà solamente l'erogazione del servizio su grandi infrastrutture. "Mentre per le altre aree, come già avviene per il 30 per cento delle linee periferiche di superficie, il servizio - ha spiegato Calenda - dovrà essere messo a gara, gestito per conto del Comune e mantenendo inalterato il costo del biglietto". (Rer)