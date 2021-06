Speciale infrastrutture: Usa: altri due senatori democratici contrari all’accordo sul piano infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due senatori del Partito democratico degli Stati Uniti, Ed Markey del Massachussetts e Jeff Merkley dell’Oregon, hanno manifestato la loro opposizione al piano quinquennale per le infrastrutture da 974 miliardi di dollari su cui un gruppo bipartisan di senatori ha trovato un’intesa di massima la scorsa settimana. Lo riporta il quotidiano online “The Hill”. I due hanno chiarito di essere disposti a sostenere solo un pacchetto “che faccia parte di un più ampio accordo per investire massicciamente in infrastrutture energetiche pulite” e hanno invitato i leader democratici ad avviare immediatamente le procedure per consentire l’approvazione del piano infrastrutture voluto dal presidente Joe Biden senza il voto dei senatori repubblicani. Ieri era stato il progressista Bernie Sanders, che è anche presidente della commissione Bilancio del Senato, a esprimere la propria contrarietà all’accordo bipartisan. “Quello che mi interessa sono i problemi che questo Paese deve affrontare. Ora è tempo di rispondere in maniera progressista e di affrontare le enormi ineguaglianze di reddito e di ricchezza che ci sono in questo Paese”, ha affermato Sanders. (Nys)