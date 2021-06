Speciale infrastrutture: Mims, governo propone 44 opere da sbloccare per oltre 13 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il decreto pubblicato ad aprile scorso, una seconda lista di 44 opere pubbliche da sbloccare mediante il commissariamento, per un valore di 13,2 miliardi di euro, è stata inviata alle Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Per accelerare la realizzazione di questa seconda tranche di opere è prevista la nomina di 13 commissari straordinari. Lo schema di provvedimento, predisposto dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) in attuazione della cosiddetta legge 'sblocca-cantieri' del 2019, segue - si legge in una nota del Mims - la prima lista di 57 opere commissariate ad aprile scorso per un valore di 83 miliardi di euro e per le quali sono già online i rispettivi cronoprogrammi. Se il Parlamento esprimesse parere favorevole, diventerebbero 101 le opere commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di euro, di cui 28,7 miliardi al Nord (30 per cento), 27,2 miliardi al Centro (28 per cento) e 40 miliardi al Sud (42 per cento). (Com)