Incidente funivia: Garavini (Fd'I), Rai non sia complice di spettacolarizzazione

- Trasmettere le immagini del Mottarone "vuol dire calpestare la memoria delle vittime e il dolore dei loro familiari. La spettacolarizzazione della morte non ha nulla a che vedere con il diritto di cronaca. Al contrario, è un'offesa all'informazione libera, di cui la Rai non può essere complice". Lo dichiara in una nota la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria Italia viva-Psi. "Purtroppo - prosegue - stiamo assistendo a una escalation di sensazionalismo nell'informazione italiana. La corsa al click o allo spettatore in più non può essere una giustificazione a tutto questo. E tanto meno può esserlo nella tv di Stato. Invito tutti a non aprire quel video. Iniziamo tutti, ognuno nel proprio piccolo, a dire no a questa degenerazione. fermiamo noi per primi la tv del dolore".(Com)